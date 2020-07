Kim Kardashian y Kanye West llevan meses viviendo separados

Kanye vive a tiempo completo en Wyoming, mientras que Kim vive con sus 4 hijos en Los Ángeles.

Se ha revelado que Kim Kardashian y Kanye West viven vidas separadas, y que su futuro está en juego, según publica Page Six.

La pareja se reunió brevemente en Cody, Wyoming, esta semana después del episodio bipolar muy público de West.

Kardashian, de 39 años, parecía llorar en las fotos de la pareja que tenía una conversación intensa, y voló en avión privado a Los Ángeles después de solo una noche con su esposo.

Aunque las fuentes negaron absolutamente cualquier plan de divorcio, la publicación informa que fuentes han revelado, que Kimy Kanye han estado viviendo por separado por algún tiempo.

Según la publicación, West, de 43 años, ahora vive a tiempo completo en su rancho Wyoming de US $ 14 millones, que es lo mejor para su “creatividad”, mientras que Kardashian se encuentra en Los Ángeles con sus cuatro hijos y su familia.

Una fuente dijo: “Kanye está en Wyoming, esa es su base principal. Pero no son como otras parejas, obviamente, tienen varias casas y aviones privados, por lo que no es como si no pudieran verse.

“Kim está completamente centrada en su familia y en proteger a sus hijos en este momento, son muy pequeños para comprender lo que pasa”.

“Sus hermanas han estado ayudando y los niños han estado con sus primos. No quieren que los niños sientan que algo anda mal, pero, por supuesto, quieren a su padre “.

Page Six informó que West se negaba a ver a su esposa, e incluso ignoró sus llamadas hasta que ella voló a Wyoming, donde estaba escondido en su rancho. También se reveló que Kardashian teme que su esposo haya tocado fondo después de que él se enfureció porque ya le había pedido el divorcio.

Según la revista People, Kardashian le pidió a su esposo que abandonara su improbable campaña presidencial y que “se concentrara en su salud mental”.

Kardashian ya regresó al trabajo y fue captada en una sesión de fotos en Los Ángeles.

Cuando se le preguntó si algo se resolvió durante su reunión, la fuente dijo a Page Six: “Ella le dijo lo molesta que estaba. Pero nada se resolvió realmente. Kim sabe que no pueden hacer mucho por ahora, y Kanye no puede ser un esposo o un padre hasta que reciba ayuda, eso es extremadamente difícil y frustrante para ella “.