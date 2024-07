Kourtney Kardashian explica decisión de no salir de casa

La socialite se quedó en casa durante 40 días tras el parto de su bebé…

Kourtney Kardashian, conocida por su enfoque holístico hacia la salud y el bienestar, ha decidido seguir una tradición poco común tras el nacimiento de su cuarto hijo, Rocky Thirteen: quedarse en casa durante 40 días.

En el reciente episodio de «The Kardashians», Kim Kardashian expresó su admiración por la capacidad de Kourtney para ser madre de cuatro hijos, a lo que Kourtney respondió:

«Estoy haciendo algo así como que te quedas en casa durante 40 días».

Kourtney Kardashian amamanta a su bebé / Instagram

Cuarentena posparto

Esta práctica, conocida como cuarentena, implica que las mujeres permanezcan en casa durante las primeras seis semanas posteriores al parto para permitir que su cuerpo se recupere y se adapte a los cambios hormonales.

Kourtney explicó que esta tradición le permite enfocarse en la crianza con apego y fortalecer el vínculo con su bebé:

«Realmente no me separo de él. Me encanta estar en casa en este momento, como si dedicara mi tiempo a cuidar a mi bebé y a vincularme con él».

Si bien la cuarentena posparto no es una práctica común en la sociedad occidental, Kourtney encuentra valor en ella y la adapta a sus necesidades. Además de permanecer en casa, la empresaria también está tomando medidas para cuidar su salud física y bienestar general.

Mencionó que aún le faltan por bajar algunos kilogramos del embarazo y que está amamantando a Rocky, lo que le toma tiempo. Además, para mantener su salud vaginal, Kourtney ha limitado actividades como saltar o correr y ha optado por caminar y hacer Pilates.

La decisión de Kourtney de seguir la cuarentena posparto y cuidar su salud de manera integral refleja su compromiso con el bienestar físico y emocional, tanto para ella como para su nuevo hijo.