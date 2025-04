Lindsay Lohan protagonizará drama ‘Count My Lies’ en la televisión

La actriz también está lista para el estreno de la secuela de ‘Un Viernes de Locos’…

Lindsay Lohan está lista para un gran regreso a la pantalla. Mientras la anticipada secuela de «Un Viernes de Locos» se acerca a su estreno, Lohan ha asegurado su primer papel protagónico en televisión con «Count My Lies», una nueva serie dramática que adaptará la novela homónima de Sophie Stava.

Esta producción de Hulu cuenta con el respaldo de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, reconocidos por su trabajo como co-showrunners en «This Is Us» y cocreadores de «How I Met Your Father». En este emocionante proyecto, Lindsay no solo asumirá el papel principal de Sloane Caraway, sino que también participará como productora ejecutiva.

La trama de «Count My Lies» nos presenta a Sloane, descrita como una «mentirosa compulsiva» que utiliza sus engaños para conseguir un trabajo como niñera de los atractivos y carismáticos hermanos Violet y Jay Lockhart.

Lo que inicialmente parece ser el empleo soñado pronto se torna oscuro, ya que «Sloane no sabe que acaba de entrar en una casa llena de secretos a punto de estallar, con consecuencias potencialmente catastróficas para todos los involucrados».