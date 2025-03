Palestino que ganó el Oscar es violentado y secuestrado por israelíes

Hamdan Ballal habría sido atacado con piedras por soldados israelíes quienes posteriormente se lo llevaron…

El cineasta palestino Hamdan Ballal, laureado con un Oscar por su documental «No Other Land», fue víctima de un violento ataque y secuestro. Ballal fue agredido por un grupo de colonos israelíes enmascarados que irrumpieron en su aldea de Susya, ubicada en la zona de Masafer Yatta, durante la noche del lunes 24 de marzo.

El incidente ocurrió poco después de que los residentes de la aldea concluyeran su ayuno diario del Ramadán, según reportó The New York Times.

De acuerdo con Basel Adra, uno de los codirectores del documentario, alrededor de dos docenas de colonos, algunos de ellos armados y vestidos con uniformes militares israelíes, comenzaron a lanzar piedras y a causar destrozos en propiedades de Susya.

«Desde que regresamos de los Oscar nos atacan… se siente como un castigo», expresó Adra a The Associated Press.

La difícil situación para el cineasta no terminó con el ataque. Ballal, quien presentaba heridas sangrantes en la cabeza y el estómago, fue sacado de la ambulancia donde estaba recibiendo atención médica por soldados israelíes. Esto fue confirmado por videos difundidos por el Center for Jewish Nonviolence.

Yuval Abraham, el codirector israelí de «No Other Land», manifestó su indignación a través de la red social X, declarando: «Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No Other Land. Lo golpearon y [ahora] tiene heridas en la cabeza y el estómago, [que están] sangrando. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que llamó y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces».

Afortunadamente, según la última publicación de Yuval Abraham, el codirector del aclamado documental ganador del Óscar ya ha sido liberado.