Kourtney Kardashian revela la emergencia médica y agradece a médicos

La empresaria afirmó que los médicos le salvaron la vida a su bebé…

Kourtney Kardashian acudió a Instagram para compartir por primera vez la noticia sobre su reciente hospitalización. Hasta el momento, nadie de la familia había aclarado la emergencia médica que llevó a Travis Barker a regresar urgentemente a Estados Unidos y cancelar la actual gira por Reino Unido, de su grupo Blink-182.

Kourtney, que está embarazada de su cuarto hijo, el primero con Travis, compartió una foto en blanco y negro de ella en lo que parece ser una cama de hospital, con su esposo tomándola de la mano. En su pancita se puede ver un vendaje. La empresaria contó que el bebé, aún en su vientre, tuvo que ser sometido a una cirugía, lo que le salvó la vida.

Ella escribió: «Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estaré eternamente agradecida a mi esposo, quien corrió a mi lado después de la gira para quedarse conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto», dijo.

«Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender ese sentimiento de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo», explicó.

«Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi vientre y a salvo fue la verdadera bendición».