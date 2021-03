Kourtney Kardashian y Travis Barker tienen cena romántica en Malibú

La pareja, que pocas veces se muestra en público, fue vista el viernes en una salida romántica.

La estrella de reality show, Kourtney Kardashian y Travis Barker, tuvieron una agradable salida con una espléndida cena en Malibú.

La estrella de 41 años de Keeping Up with the Kardashians fue a una cena romántica junto con su novio de 45 años en el restaurante Nobu en Malibu, California.

Kourtney Kardashian lució un chaquetón negro largo y una camiseta blanca con una variedad de frases NSFW escritas junto con un par de pantalones negros que presentaban un material de malla transparente justo por encima de su rodilla.

Vestido de manera informal, Barker se puso una camiseta blanca con gráficos debajo de una chaqueta de aviador marrón junto con un par de jeans ajustados negros y un gorro negro a juego, así como un conjunto de tenis blancos y negros.

La pareja comenzó a salir en enero después de años de amistad. También habían pasado momentos con las familias de ambos. Una fuente de Kourtney Kardashian dijo que a sus hijos les gusta Travis.

Al compartir una foto de ambos tomados de la mano en las redes sociales el mes pasado, Kourtney Kardashian anunció el estado oficial de su relación romántica. Travis Barker también compartió la misma imagen en sus historias de Instagram.

Ambos famosos tienen tres hijos cada uno de sus ex cónyuges. Kardashian comparte tres hijos con Scott Disick: Mason, 11, Penelope, 8 y Reign, 6, mientras que Travis Barker también tiene tres hijos de su ex esposa, Shanna Moakler: Atiana, 21, Landon, 17 y Alabama, 15.