La Mars se muestra musculosa tras meses de dieta y entrenamiento

La influencer Marcela Aguirre conocida como ‘La Mars’, regresa a las redes con una nueva figura, después de adoptar una alimentación sana y una estricta rutina de ejercicios.

La joven confesó que lidiar con la popularidad fue algo difícil. Se salió de casa de su familia a los 16 años, por lo que vivir sola en la CDMX también la afectó. Se enfocó en el trabajo, dejó de comer, no dormía bien, en resumen no tenía una vida muy saludable, y su cuerpo lo reflejaba.

“Estaba tan enfocada en hacer contenido para internet, y entender cómo funciona este mundo que se me olvidaba comer. Había días que solo me comía unos tacos a las 6 pm de desayuno”, escribió La Mars, junto a una foto en la que muestra su progreso en su figura, la cual luce muy trabajada por el ejercicio, además de que ya come mucho mejor.