Lidia Avila rechaza ser homofóbica

La cantante dijo que no permitirá que le pongan etiquetas, aunque no confirmó si se unirá a la gira con M’Balia.

Lidia Ávila asegura que ella respeta a todas las personas, y que las acusaciones de homofobia en su contra, son falsas.

Una revista de espectáculos publicó que Lidia se habría negado a participar en la gira de OV7, porque no quería compartir el escenario con M’Balia, ya que no aceptaba que su compañera mantuviera una relación sentimental con otra mujer, algo que la misma M’Balia no ha confirmado que su pareja sea otra mujer.

Lidia Ávila comentó respecto a esta versión: “Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar, y ser felices como cada quién lo decida. Estoy convencida de que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”.

La cantante dijo que no permitirá que le pongan etiquetas, ni que la acusen de homofóbica, ya que eso no ha sido, ni lo será nunca. Sin embargo, Lidia no confirmó si participará o no en la gira de OV7, que ya se está organizando para ofrecer varios conciertos en importantes ciudades del país.