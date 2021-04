Lili Reinhart habla de su identidad “depresiva”

La actriz se mostró sincera sobre ser conocida como una estrella que solo se obsesiona con su depresión.

Lili Reinhart se sentó recientemente a charlar, y se mostró sincera sobre ser conocida como una estrella que solo se obsesiona con su depresión y su salud mental.

La actriz fue sincera con The New York Times y fue citada diciendo: “Hace tres años no tenía idea de que me conocerían como la chica que habla de su depresión todo el tiempo. ¿Es eso algo que necesariamente habría intentado buscar? No, pero me alegro de que haya sucedido así “.

Reinhart también agregó: “Soy el tipo de persona que, si estoy luchando con algo, necesito hablar de ello. Esa es la única forma en que puedo superarlo “.

La estrella de Riverdale recientemente acudió a Twitter para poner fin al acoso incesante al que está siendo sometida y escribió: “Si has aumentado de peso durante esta pandemia, como yo y millones de personas más, debes saber que no necesitas justificar la forma en que te miran. No necesitas ‘explicarlo’ a otras personas”.

Los ataques en Twitter tampoco terminaron, la actriz publicó más tarde otra réplica pública a los internautas cuando escribió: “Cualquiera que comente sobre tu aumento de peso es increíblemente inseguro. La gente segura y sensata no insulta a los demás “.

Reinhart terminó su colección de tweets con una nota que decía: “Recuerda que la próxima vez que una persona al azar sienta la necesidad de comentar sobre tu apariencia. Acepta que están lidiando con sus propias inseguridades. Y sigue adelante con amor “.