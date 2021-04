Kim Kardashian luce irreconocible en sus fotos recientes

La belleza parece estar tomando un descanso mientras disfrutaba de momentos durante su nueva campaña de SKIMS.

Kim Kardashian sorprendió a los fanáticos con su apariencia deslumbrante mientras compartía nuevas fotos de sí misma en Instagram, el domingo.

La belleza de ‘Keeping Up With The Kardashians’, que vive en Hidden Hills con sus cuatro hijos, parecía estar tomando un descanso del programa mientras disfrutaba de momentos durante su nueva campaña de SKIMS.

En una de las imágenes pra las que que posó en las redes sociales, se puede ver a la magnate de la belleza de 40 años escondida en una habitación de hotel mientras lee historias sensacionalistas falsas sobre su vida después de haber sido vinculada con Van Jones.

Ella también compartió otras imágenes, mostrándola disfrutando de un tazón de cereal y haciendo ejercicio en una caminadora con un perro. La belleza recién soltera también mostró sus piernas tonificadas en una de las imágenes.

Otras fotos la mostraban secándose el cabello con una sonrisa radiante y poniéndose una peluca rubia y una gorra de baloncesto de los Knicks mientras entraba en un ascensor.

Kim Kardashian, quien solicitó el divorcio de su esposo el rapero Kanye West en febrero, se encuentra actualmente en el centro de los rumores de citas con el reportero Van Jones, pero fuentes cercanas a ella niegan cualquier romance entre los dos amigos.