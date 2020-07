Livia Brito y su novio son denunciados por robo y agresión

Un fotógrafo ha acusado a la actriz y su violenta pareja tras haberlo lastimado y robado en Cancún.

Livia Brito y su nuevo novio Mariano Martínez han sido acusados de agredir a un fotógrafo que los captó en Cancún.

El paparazzo Ernesto Zepda relató la mala experiencia que vivió tras sorprender a la actriz cubana y a su pareja en la playa.

Zepda dijo en entrevista al programa ‘Sale el Sol’: “Livia llegó inmediatamente a gritarme: ‘Ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”.

Ernesto Zepda ya ha presentado una denuncia ante la fiscalía de Quntana Roo, en espera que se actúe contra la actriz de “Médicos: Línea de vida” y su agresivo novio.