Prince Royce ha dado positivo al Covid-19

El cantante de 31 años ha confirmado su diagnóstico a través de las redes sociales y está aislado en cuarentena.

El cantante Prince Royce, de 31 años de edad, ha confirmado a través de sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus.

La estrella compartió su diagnóstico y aseguró que ya se encuentra en cuarentena.

“Fui diagnosticado con el Covid-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien”, dijo.

El intérprete aprovechó para enviar un mensaje para que todos sus seguidores se sigan cuidando de la enfermedad.

“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia. Este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos”.

“Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”.

“Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos”.