Los nuevos planes profesionales de Angelina Jolie revelados

En medio de una guerra judicial con Brad Pitt, la actriz planea volver a dirigir una película enel futuro.

Después de que la estrella de Hollywood Angelina Jolie revelara recientemente que su trabajo se vio afectado por su divorcio de Brad Pitt, se han revelado sus nuevos planes profesionales.

Según las fuentes, la estrella de Maléfica, de 45 años, se está abrochando el cinturón para comenzar a dirigir una película nuevamente.

En declaraciones a HollywoodLife, una fuente cercana a la estrella reveló: “Desde el momento en que se convirtió en mamá, Angelina siempre ha puesto a sus hijos primero. Vienen antes que nada y nadie. Y con el divorcio han necesitado mucho más de su tiempo y atención, así que, como ella dijo, asumir un gran proyecto de dirección simplemente no ha sido factible “.

Jolie ha dado un paso atrás en la dirección desde su película de 2017, First They Killed My Father. Ahora, siente que “es absolutamente algo que abordará de nuevo”, según la fuente, quien agregó: “Le encanta, pero solo cuando realmente puede darlo todo y en este momento su enfoque sigue siendo, ante todo, ser madre”.

“Ella todavía quiere trabajar pero, en lo que respecta a asumir un proyecto que lo consume todo, como dirigir una película, esperará hasta que sienta que los niños están listos para eso. Hasta que sean mayores ”, dijo la fuente.

“Pero no pasará tanto tiempo, ahora todos son adolescentes. Angelina sabe que estos años pasan en un abrir y cerrar de ojos, así que no se trata solo de lo mejor para sus hijos “, continuó.

“Como dije, ahora son adolescentes, por lo que ya están comenzando a ir por sus propios caminos. Tienen sus amigos y todas sus actividades, además de sus tareas escolares. Todos están muy ocupados, por lo que no da por sentado que todavía les encanta pasar tiempo con ella “, agregó la fuente.