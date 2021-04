Caitlyn Jenner dice “estar dentro” de la carrera a Gobernadora de California

El ícono transgénero de 71 años y ex decatleta dijo en un comunicado, agregando que lanzará formalmente su campaña.

La ex campeona olímpica y miembro del clan Kardashian, Caitlyn Jenner, dijo el viernes que presentó documentos para postularse para gobernador de California, en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en ganar un puesto de tan alto perfil.

“¡Estoy dentro!” dijo el ícono transgénero de 71 años y ex decatleta en un comunicado, agregando que lanzará formalmente su campaña, presumiblemente como republicana, en las próximas semanas.

La oferta de Jenner es considerada una apuesta arriesgada por los expertos.

Pero se produce cuando Gavin Newsom, un suave demócrata de San Francisco de 53 años, enfrenta una reacción violenta por su manejo de la pandemia de coronavirus, en particular su orden de quedarse en casa que afectó duramente a las empresas y familias del estado.

Se espera que California celebre su segunda elección de destitución en algún momento de este año, ya que la petición estatal contra Newsom parece estar en camino de asegurar la cantidad necesaria de firmas para desencadenar una votación de destitución.

“Soy un ganador probado y el único forastero que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom como gobernador”, dijo Jenner en el comunicado.

Señaló cómo Newsom asistió a un almuerzo el año pasado con cabilderos en un opulento restaurante del Valle de Napa durante un cierre parcial.

“Las pequeñas empresas han quedado devastadas debido al cierre excesivamente restrictivo y toda una generación de niños ha perdido un año de educación y se les ha impedido volver a la escuela, participar en actividades o socializar con sus amigos”, dijo. .

Jenner agregó que su carrera “será una campaña de soluciones, proporcionando una hoja de ruta de regreso a la prosperidad para cambiar este estado y finalmente limpiar el daño que Newsom ha hecho en este estado”.

Jenner, como la olímpica Bruce Jenner antes de su transición de 2015, estaba casado con Kris Jenner, la matriarca de la familia Kardashian cuyo programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians” ha sido un éxito de dos décadas.

La transición de Bruce a Caitlyn Jenner fue documentada por las cámaras del programa y ayudó a presentarla a una nueva generación de seguidores.