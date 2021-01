Caitlyn Jenner revela que le gusta más Kylie Jenner que Kendall Jenner

La ex atleta olímpica afirma que ella y su pareja Sophia Hutchins suelen pasar tiempo al lado de Kylie Jenner.

Caitlyn Jenner compartió por qué está más cerca de su hija Kylie Jenner que de Kendall Jenner.

Hablando en The Skinny Confidential Him & Her, la ex olímpica compartió en broma que mientras se ve a sí misma en Kendall, Kylie pasó más tiempo con ella y su novia Sophia Hutchins, convirtiéndola en la favorita.

“Kendall es muy atlética”, dijo sobre la supermodelo.

“Ambos tenemos la misma actitud hacia la vida. Me llevo muy bien con ellas dos, pero Kylie y yo parecemos estar más unidos la mayor parte del tiempo”.

“Kendall está haciendo lo suyo, y Kylie, cené anoche en la casa de ella”, dijo.

“Tratamos de hacer eso una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Voy allí y ella siempre tiene estas comidas excelentes, preparadas … ¡Pero son tan buenas! Es mejor que un restaurante.”

“Kylie y Sophia se llevan muy bien. Así que [somos] Sophia, Kylie y yo, solo tres de nosotros, nadie alrededor … solo en la casa – ella tiene algunas casas hermosas”, dijo.