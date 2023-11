Lucero está enojada con los haters: ‘¿Se creen la gran cosa?

La actriz y cantante contestó a los ‘criticones’ en su página de X…

Lucero parece estar harta con los haters en las redes sociales. La actriz, protagonista de «El Gallo de Oro» junto a José Ron, usó su perfil en la plataforma X, para enviarles un aviso a los trolls que se la pasan criticándola.

«La gente que tira hate en todas partes, creerá que son importantes o que le caen bien a alguien? Soy de las que pienso que la vida es corta como para estar ‘odiando’ todo y amargándose por lo que otras personas viven», señaló.

Ella siguió: «Vivir y dejar vivir, dejar de tener envidia y coraje por todo, respetar a los demás y si hacen cosas que no te gustan, voltear a otro lado y no desperdiciar tiempo criticando y haciendo comentarios negativos», pidió.

«La gente que es feliz no tiene tiempo para molestar. Bueno, eso digo yo.»

La actriz y cantante mexicana vuelve a la pantalla chica más de 10 años después con un protagónico en la serie ‘El gallo de oro’, una adaptación de la obra homónima de Juan Rulfo.

Sobre su regreso a la televisión, la artista confiesa:

“Nada me enamoraba, nada. Nada me atrapaba realmente así como para volver, hasta que me presentaron esta historia de Juan Rulfo, que me pareció súper atractiva y muy interesante. No es la mismita versión que hemos visto en otras ocasiones con El gallo de oro. Esta es una única y exclusiva donde la gente va a descubrir cosas que no vienen ni siquiera en el libro. Es un gran proyecto para volver a la pantalla”, aseguró.