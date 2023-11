Salma Hayek se despide de Matthew Perry: ‘Te has ido demasiado pronto’

La actriz está arrasada con la muerte de su coprotagonista en el cine…

La actriz Salma Hayek fue una de varias celebridades que lamentaron la muerte de Matthew Perry. El actor de 54 años fue encontrado muerto el sábado 28 de octubre en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, y su muerte ahora está siendo investigada por las autoridades.

Salma recordó con cariño cuando ambos protagonizaron la comedia romántica «Amor a Segunda Vista» [Fools Rush In], en 1997. El año pasado el actor le respondió a un usuario sobre la mejor película que había hecho y eligió essa producción que realizó junto a la actriz mexicana.

Salma compartió algunas fotos de ellos juntos y comentó: «Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me tomó unos días procesar esta profunda tristeza. Hay un vínculo especial que sucede cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajan para alcanzarlos”, afirmó.

«Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus Historias de Instagram lo mucho que amaba ‘Fools Rush In’ y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película», dijo. «A lo largo de los años, él y yo hemos recordado ese período significativo de nuestras vidas con un profundo sentimiento de nostalgia y gratitud», dijo.

Salma finalizó su post despidiéndose de Perry: «Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu necedad, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, querido Matthew, nunca te olvidaremos».