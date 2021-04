Madre de Geraldine Bazán desconfía de Irina Baeva

Rosalba Ortiz no quiere que sus nietas Elissa Marie y Alexa Miranda convivan con la novia de su papá Gabriel Soto.

Madre de Geraldine Bazán confiesa que no confía en Irina Baeva, quien ya tiene planes de boda con su ex yerno Gabriel Soto, y no le agrada la idea de que sus nietas convivan con ella.

“Nadie está mejor que con sus propios padres, y se debe tener cuidado ¿no?”, dijo la señora Rosalba Ortiz , en relación a sus nietas Elissa Marie y Alexa Miranda al programa ‘Suelta la Sopa’.

La señora Rosalba agregó: “Los actos y las acciones se han visto, y no es necesario pegar, sino simplemente con las acciones lastimas, ofendes y haces una mezcla psicológica que es digna de personas que tienen una psicopatía narcisista, porque no solo es de hombre, también es de mujeres, por eso yo tendría cuidado, pero sus papás sabrán…y en el caso del papá, la verdad no tiene perdón de Dios”.

La mamá de Geraldine también criticó a Gabriel Soto por alejarse de su nieto más pequeño, del que el actor es padrino: “No cumple sus promesas ante Dios, también es padrino de bautizo de mi nieto, el más chiquito, acaba de ser su cumpleaños y ni siquiera llamó por teléfono”.

La señora Rosalba aclaró que ella es libre de expresar sus opiniones, las que no tienen nada que ver con lo que piense Geraldine.