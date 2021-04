Sylvia Pasquel revela que problemas con Frida Sofía “se arreglarán en familia”

La actriz reaccionó por primera vez ante la prensa sobre las acusaciones de Frida Sofía a su abuelo Enrique Guzmán.

Sylvia Pasquel reaccionó a las preguntas de algunos medios, acerca de los problemas que enfrenta la familia Guzmán, por las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo.

“No me empiecen con el chacaleo, tranquilos todos, ya pues, ya me agarraron. A ver muchachos, ustedes me conocen bien, y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes, ni los toco en la prensa”, declaró la actriz.

Sylvia aclaró que no comentará nada acerca de los problemas familiares: “Lo que se tenga que arreglar, se arreglará dentro de la familia. Sé que van a respetar esto porque ya les platiqué la postura en la que estoy, que es la de no hacer ningún comentario”.

La actriz también reveló que su madre Silvia Pinal se encuentra muy bien: “Está muy linda, muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos”.