Una publicación señala que Conde ha recibido millones de pesos de Larry Ramos en transferencias en sus cuentas.

Ninel Conde podría ser acusada de ser cómplice de Larry Ramos, según se informó en una revista de espectáculos, además de duras declaraciones de un amigo del empresario colombiano.

La artista ya se había deslindado de los problemas por fraude que enfrenta su esposo en Estados Unidos, pero la revista TV Notas revela que sí ha estado involucrada en los negocios fraudulentos de Larry.

Según la revista, Ninel tuvo en su poder 2 millones de dólares en efectivo, además de pagar viajes, y un millón de dólares más con el que compró un departamento en ua playa de Nayarit, además de miles de dólares en transacciones que hizo a Conde; sumando todo y algunas inversiones en la carrera artística de su esposa, Ninel recibió 59 millones de dólares por parte de Larry Ramos.

Un amigo del empresario reveló la molestia de Larry por la actitud de Ninel, al deslindarse de los problemas legales que enfrenta su esposo: “Pues sí es cómplice…por eso dice que si Ninel le da la espalda, se la lleva entre los pies, es algo que le mandó decir a ella. Dice que no contesta sus llamadas y sus mensajes. Eso lo tiene muy furioso, con decirte que me comentó: ‘Ella está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante’.