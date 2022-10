Meghan Markle cobra US$ 1,5 millones para dar plática sobre el poder de las mujeres

La duquesa de Sussex estará en un importante evento el 29 de noviembre…

La duquesa de Sussex Meghan Markle está confirmada como una de las oradoras del evento de la fundación The Women’s Fund, “The Power of Women: An Evening with Meghan”, que tendrá lugar el 29 de noviembre en el hotel Marriott Downtown de Indianápolis.

La esposa del Príncipe Harry ha cobrado US$ 1,5 millones para dar su plática sobre ‘el poder de mujeres’, en una cena de lujo para un selecto grupo de invitados, que pagará US$ 5.000 por estar allí.

La propia Meghan hizo el anuncio de su entrevista, en su último podcast «Archetypes». Ella estará en el escenario con Sandy Sasso, la primera rabino mujer ordenada por el movimiento del judaísmo reconstruccionista.

La fundación, que este año cumple 40 años, anunció el evento y explicó que Meghan es una gran defensora de los derechos humanos:

«The Women’s Fund se enorgullece de dar la bienvenida a Meghan, la duquesa de Sussex, a Indianápolis. La duquesa es madre, feminista y defensora de los derechos humanos. Es una defensora de toda la vida de las mujeres y las niñas, un hilo constante que se teje a través de empresas humanitarias y comerciales. ”, dijo la fundación.