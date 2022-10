Vivica A. Fox pide que Kanye West no tenga miedo a pedir ayuda

La actriz está muy preocupada con el cantante y le envió un importante consejo…

La actriz Vivica A. Fox no oculta que también está preocupada por su ‘hermano’ Kanye West por su comportamiento errático en las últimas semanas, y ha advertido al rapero que él corre el riesgo de arruinar su «legado» con sus polémicos comentarios, por lo que le sugirió pedir ayuda lo antes posible.

En una entrevista con el programa «Entertainment Tonight», Vivica le envió un mensaje a Ye aconsejándole que lo haga pensando en sus cuatro hijos:

Ella dijo: «Kanye, si puedo decirte eso, hermano mío, si necesitas ayuda, no tengas miedo de ir a buscarla. Por favor, hazlo, porque es como… no estropees tu legado… tienes cuatro hermosos niños que no necesitan ver el legado de su papá absolutamente destruido de esta manera», señaló.

Vivica también declaró que Kanye todavía «extraña a su madre» Donda West.

«Creo que, más que cualquier otra cosa, ha estado extrañando a su madre, alguien que le diría: ‘Mira chico, has ido demasiado lejos'». Y la actriz está abierta a apoyarlo si lo necesita.

Los comentarios de Vivica se producen después de que la ex esposa de Kanye, Kim Kardashian, también expresara su desaprobación por sus mensajes antisemitas diciendo en sus redes sociales que ‘el discurso de odio nunca es aceptable ni excusable’.