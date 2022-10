Travis Scott se molesta con rumores de infidelidad: ‘Ya dejen de hacerlo’

La pareja de Kylie Jenner está furioso con un reciente rumor que surgió…

Travis Scott estuvo en medio de una polémica esta semana cuando fue acusado de haber engañado a su pareja Kylie Jenner con una modelo de Instagram.

El rapero estaba furioso por los comentarios crueles y negó estar relacionado con algún escándalo de infidelidad, luego de que la modelo Rojean Kar, quien hace años negó los rumores de una aventura con Travis, compartió un video en sus Historias de Instagram que muestra al rapero de Astroworld en el set, generando especulaciones de que se conocen.

Travis luego publicó una declaración en su cuenta para criticar las falsas narrativas sobre esta relación e imploró a los fanáticos que terminaran con sus «historias ficticias».

«Están sucediendo muchas cosas raras», dijo. «Una persona no invitada estaba tomando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set exclusivo mientras yo dirigía un video. Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona. Así que por favor dejen de juegos y cuentos ficticios», imploró.

Kylie Jenner no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.