Meghan Markle quiere encuentro privado con su padre

La Duquesa de Sussex está reaproximándose de Thomas Markle tras su problema de salud…

Al parecer Meghan Markle está tratando de reconciliarse con su padre, tras su nuevo problema de salud la semana pasada cuando fue trasladado a un hospital en Chula Vista, California, al sufrir un posible derrame cerebral en México.

Thomas Markle, de 77 años, fue dado de alta el sábado 28 de mayo, y ahora el diario “Daily Mirror” asegura que la Duquesa de Sussex está preparándose para finalmente volver a acercarse a su progenitor, con quien tuvo una ruptura desde hace cuatro años.

Una fuente afirmó al diario inglés que la esposa del Príncipe Harry se acercó al círculo cercano de su padre después de que supo que había sido dado de alta del hospital y que estaba recuperándose del derrame cerebral.

Thomas Markle agradeció posteriormente el cariño y la atención que ha recibido:

“Estoy muy agradecido y sé lo afortunado que soy por estar vivo. Quiero agradecer a todos, especialmente a los maravillosos médicos y enfermeras que me salvaron la vida. Me han conmovido profundamente los mensajes de amor que he recibido de todo el mundo. No puedo hablar en este momento, pero estoy trabajando duro y agradeceré a la gente adecuadamente cuando pueda”, dijo a través de un mensaje por escrito.

De acuerdo con el diario Thomas Markle tuvo un derrame cerebral severo causado por un coágulo de sangre en el lado derecho de su cerebro.

“Pese a que están distanciados, Meghan está preocupada y está buscando la forma de contactar a su padre en privado, sin que otros familiares estén involucrados”, comentó un allegado, señalando que la única preocupación e interés de Meghan Markle es para con su papá y por ello quiere verlo sin la presencia de sus medios hermanos, cámaras, ni nada por el estilo.