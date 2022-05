Agente confía que Johnny Depp regresará pronto a las pantallas

Especialista dice que, independiente del resultado del juicio, el actor retomará su carrera…

El agente de entretenimiento Darryl Marshak – que nunca ha trabajado ni con Johnny Depp ni con Amber Heard – aseguró en una entrevista a la red de noticiasd CNN, que cree que los estudios de cine podrían, al menos inicialmente, dudar en involucrarse con los actores enredados en una controversia que se ha desarrollado tan públicamente como es el caso de ellos.

Marshak considera que aún así las cosas pintan mejores para el actor. Dijo que el “increíble talento” de Depp lo ayudará a regresar a las pantallas de cine.

“Hollywood también es indulgente y, a medida que avanza, deja de transmitirse y Johnny puede regresar con fluidez al negocio. Creo que resurgirá nuevamente”, señala. “Hollywood es un lugar voluble”.

La actuación en la sala del tribunal de los equipos legales de Depp y Heard, un juicio transmitido en vivo visto por millones, también puede dar forma a la perspectiva de la industria sobre las dos estrellas, según el agente.

Depp afirma que un artículo de opinión de 2018 de Heard en el que se describía a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, lo difamaba. Ha protagonizado dos películas desde el artículo, que no lo menciona por su nombre, “Waiting for the Barbarians” y “Minamata”, ambas películas independientes.

Heard, cuya contrademanda afirma que fue difamada por un abogado de Depp que calificó sus acusaciones de abuso como un “engaño”, aparecerá – o no – en la secuela de “Aquaman”, cuyo estreno está previsto para 2023.