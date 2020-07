Miley Cyrus ha dejado de consumir cannabis

La cantante ha dejado de fumar hierba, de consumir alcohol y se está alimentando bien, según su mamá Tish.

Miley Cyrus se ha caracterizado junto con su madre por ser grandes defensoras del consumo de marihuana, pero ya han decidido dejar esa adicción.

Miley su su madre Tish abiertamente han manifestado su afición a la marihuana de manera recreativa, y han defendido que su comercialización y consumo sea legal en todo Estados Unidos, pero según la mamá de la cantante, ya la ha eliminado.

“Miley ya no fuma marihuana. De vez en cuando sí que toma algo de CBD (cannabidiol) de uso medicinal, tampoco bebe y se alimenta muy bien. Pese a la mala fama que algunos le atribuyen, Miley es la persona más limpia que conozco. Es muy disciplinada con su cuerpo y con su salud”, dijo Tish Cyrus en el podcast ‘Chicks in the Office’.