Rob Kardashian regresará al reality show familiar

Rob Kardashian está viviendo una etapa de mucha estabilidad emocional, ha perdido mucho de su sobrepeso y según afirmó su hermana Khloé, el único varón del clan regresará al reality familiar.

“Mi hermano estará muy pronto de vuelta, lleva mucho tiempo preparándose para ello. Al día de hoy se siente mucho más cómodo y seguro de sí mismo. Creo que ha dado la bienvenida a una nueva época de su vida, y le enorgullece poder compartirla con nuestros seguidores”, declaró Khloé en conversación con la emisora Sirius XM.

Rob ha superado sus problemas de depresión, lleva una vida más sana, ejercitándose todos los días y con una dieta saludable. Pero lo que más le motiva en la vida es la convivencia con su hija Dream, quien le ha aportado toda la alegría que necesitaba.