Shanik Aspe ya ha dado a luz a su hija con Mauricio Odiardi

La pareja recibió a Carlota el pasado 15 de julio y ambos están felices con el nuevo miembro de su familia.

Shanik Aspe ya ha dado a luz a su hija Carlota el pasado 15 de julio, y tanto ella como su esposo Mauricio Odiardi están felices con la bebé.

La conductora relató vía telefónica a Ventaneando que por la pandemia del Covid-19 su ingreso al hospital no fue precipitado, la admitieron hasta que Carlota ya estaba por nacer: “Ya tenía fuertes cólicos, fuimos al hospital pero me regresaron a casa por lo de la pandemia. Llevaba ya dos días con dolores y fuimos de nuevo al hospital, entonces el médico me dijo: ‘ya te quedas’. No había cuartos, estaba tan agobiada con el dolor, la bebé estaba haciendo un esfuerzo sobrenatural y yo también decidí darlo todo, cuando vi a Carlota se me salieron las lágrimas”.

Shanik y su bebé fueron dadas de alta lo más pronto posible, ya que en este momento no es recomendable permanecer mucho tiempo en los hospitales. Tanto la madre como su hija se encuentran en perfecto estado ya en casa.