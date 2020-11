Muere el co-creador de Scooby-Doo, Ken Spears, a la edad de 82 años

Spears murió después de las complicaciones que surgieron tras su lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy.

El co-creador de la famosa caricatura Scooby-Doo, Ken Spears, falleció el viernes a la edad de 82 años.

La noticia fue confirmada por su hijo Kevin, quien le dijo a Variety que su padre murió después de las complicaciones que surgieron tras su lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy.

“Ken será recordado para siempre por su ingenio, su narrativa, su lealtad a la familia y su sólida ética de trabajo”, dijo Kevin.

“Ken no solo ha dejado una impresión duradera en su familia, sino que ha tocado la vida de muchos como co-creador de ‘Scooby-Doo’. Ken ha sido un modelo a seguir para nosotros durante toda su vida y seguirá viviendo en en nuestros corazones ”, continuó diciendo.

Ken Spears había creado la icónica serie de dibujos animados Scooby-Doo, Where Are You! en 1969 junto a su socio escritor y dibujante Joe Ruby, quien también falleció este año, en agosto.