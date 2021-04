Ninel Conde habla del escándalo que la rodea por detención de su pareja sentimental

La artista, que está en el ojo del huracán tras el arresto por fraude de Larry Ramos, contó como está llevando la situación.

Ninel Conde está otra vez en el ojo del huracán, tras el arresto por parte del FBI de su pareja sentimental, Larry Ramos, quien está acusado de fraude por más de US$20 millones.

La artista mexicana dio su versión de lo sucedido al titular del programa ‘El Gordo y la Flaca’, de la cadena Univisión.

“Decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que me siento completamente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla y en él me refugio, siempre que hay momentos complejos”, dijo Ninel ante la pregunta de cómo se sentía tras la detención de Ramos el pasado 16 de abril, en Miami.

Conde dejó claro que ella no estaba junto a Larry Ramos al momento de su detención, como muchos medios de comunicación aseguraron, y que tanto ella como él decidieron que por ahora “la prioridad es resolver, cada uno, sus problemas legales”: Él su acusacion de fraude, y ella la pelea por la custodia de su hijo Emmanuel, que mantiene con el padre del menor Giovanni Medina.

La artista dijo cuales fueron las cualidades de Larry Ramos que la atrajeron: “yo había sufrido mucha violencia y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa, a mi vida y me enamoré”.

Ninel dijo además los detalles de los negocios de Larry Ramos y los problemas legales en que se ha metido, pero que deberá enterarse de ahora en adelante de ello.

Larry Ramos se encuentra actualmente en arresto domiciliario tras el pago de una fianza.