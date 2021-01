Novio de Jordyn Woods da positivo al Covid-19

El jugador de la NBA Karl-Anthony Towns, perdió a su madre el año pasado víctima del virus.

El novio de la exmejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, el jugador de la NBA Karl-Anthony Towns, dio positivo para la Covid-19. El jugador de baloncesto de 25 años contrajo el virus meses después de que su madre, Jacqueline Cruz-Towns, muriera trágicamente de la enfermedad altamente contagiosa en abril pasado.

El deportista, que ha tenido varios familiares muertos de coronavirus desde que comenzó la pandemia el año pasado, suplicó a todos que se tomaran el virus “en serio” después de sus devastadoras pérdidas y prometió “vencer” la enfermedad.

En un comunicado en su página de Instagram, el jugador de baloncesto escribió: “Antes del partido de esta noche, recibí otra llamada horrible con resultado positivo para COVID. Me aislaré inmediatamente y seguiré todos los protocolos. Rezo todos los días para que esta pesadilla del virus desaparezca y les ruego a todos que continúen tomándolo en serio, tomando todas las precauciones necesarias. No podemos detener la propagación de este virus solos, debe ser un esfuerzo grupal de todos nosotros. Me rompe el corazón que mi familia, en especial mi padre y mi hermana, sigan sufriendo la ansiedad que acompaña a este diagnóstico, pues sabemos muy bien cuál podría ser el resultado final”.

“Para mi sobrina y sobrino, Jolani y Maxi, les prometo que no terminaré en un ataúd junto a la abuela y ganaré esto”, escribió.

Jordyn comentó: “Orando por ti, bebé. Lo conseguiras. Dios te tiene.”

Karl-Anthony, cuyo padre también dio positivo, pero se recuperó, prometió hacer todo lo posible para proteger a sus seres queridos del virus.

Dijo: “He pasado por mucho, obviamente comenzando con mi madre. Anoche recibí una llamada diciendo que perdí a mi tío. Me siento un poco endurecido por la vida y humillado. Tengo muchas personas que, en mi familia y en la familia de mi madre, han tenido Covid. Todavía estoy buscando respuestas, tratando de averiguar cómo mantenerlos a salvo. Es una gran responsabilidad para mí mantener a mi familia bien informada y tomar todas las medidas necesarias para mantenerlos con vida”, señaló.

