Rupert Grint no descarta retirarse de la actuación

No obstante triunfa con su serie “Servant” en Apple + , el actor convertido en padre ya piensa en la jubilación.

La ex estrella de Harry Potter, Rupert Grint, está de vuelta en la televisión en la segunda temporada de la serie de AppleTV+, Servant, que se estrenó el día 15 en la plataforma, y está feliz por ello, pero el actor no descarta abandonar la actuación.

Grint, de 31 años, se convirtió en padre el año pasado y confiesa que desde que nació su hija, ha estado pensando en la ‘jubilación’, para pasar más tiempo en casa y disfrutar cada paso de su nuevo bebé.

El actor alcanzó la fama cuando tenía solo 11 años interpretando a Ron Weasley en la franquicia de ‘Harry Potter’ y ahora admite que nunca se sintió cómodo siendo famoso y sus sueños de dejar la industria para hacer otra cosa solo han crecido desde que él y su pareja,Georgia Groome, le dieron la bienvenida a su hija en mayo pasado.

En entrevista al periódico Sunday Times, Rupert comentó:

“Siempre he jugado con la idea de dejar de actuar, y convertirme en padre ha aumentado estos sentimientos. No me malinterpreten… me encanta trabajar en Servant y me siento extremadamente cómodo en el entorno de televisión, pero ‘Potter’ sucedió a una edad tan joven y me resultó difícil lidiar con el lado de la fama. Si veo a Dan [Radcliffe] o Emma [Watson], la fama es lo único de lo que nunca hablamos. Nunca nos compararía con los Beatles… siempre dijeron que era imposible describir lo que era ser un Beatle a menos que estuvieras allí. Tal vez los tres hemos experimentado un poco de eso”, explica.

Pero Rupert insistió en que siempre estará “eternamente agradecido” a los fans de ‘Harry Potter’ y nunca los rechazará.

Añadió: “Siempre estaré agradecido y nunca me niego a tomarme una selfie, pero a veces extraño mi anonimato. Al menos el bloqueo me permitió usar una máscara. Pensé en hacer una con la cara de Dan”, bromeó.