Roberto Palazuelos descarta haber m@tado a alguien

El empresario y actor desmintió las especulaciones tras viralizar un video sobre el asunto…

Un video de Roberto Palazuelos que se viralizó en donde asegura que as3sinó a dos personas volvió a difundirse y ahora el actor y empresaria ha salido a defenderse.

El precandidato al gobierno de Quintana Roo se defendió de tales acusaciones en el programa de Ciro Gómez Leyva y afirmó que nunca m@tó a nadie.

Según la revista Fama, el empresario dijo: “Nunca he matado a nadie. He disparado, tengo un arma, no tengo antecedentes penales, pero nunca he matado a nadie”, señaló.

“La escolta lo mató. Déjame decirte… ese señor había salido de la cárcel después de 4 años y medio por robo a mano armada y justo cuando acababa de salir asaltó a unas personas en la avenida Masaryk y como se opuso la persona que venía manejando los mató a los 2, mató a una pareja. Dos días después, me trató de agarrar a mí y me defendí, también es la inseguridad tan fuerte de este país”, aseguró.

Sobre el video él afirma que es antiguo: “Es un video antiguo, del 2001, hace 21 años ya… veníamos llegando a la delegación Miguel Hidalgo, donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron balaceándonos… un escolta, un militar del Ejército repelió la agresión, mató a una de las personas, yo tiré un tiro al aire, mi arma estaba registrada, una portación de la Secretaría de la Defensa Nacional”, concluyó Palazuelos.