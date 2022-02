Cruz Martínez aclara estado de salud de Alicia Villarreal

El músico afirmó que la cantante sigue en recuperación de la Covid-19 con secuelas…

Cruz Martínez habló sobre su supuesta separación de Alicia Villarreal. Según la revista TVnotas, el líder de Kumbia Kings mencionó que ‘no suele hablar de su vida personal’:

“Tendrás que preguntarle a la persona que difundió el rumor. Gracias”.

Y acerca de las secuelas cardíacas que padece Villarreal, a consecuencia de la Covid-19, él comentó:

“Es solo una secuela del corazón… Gracias a Dios no es algo que no se pueda recuperar. No me gusta hablar de su salud, pero está bien y recuperándose de la Covid-19”, explicó.