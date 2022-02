Mariana Seoane renuncia a la idea de ser madre

La actriz y cantante asegura que ya no usará sus óvulos congelados…

La bella Mariana Seoane ha decidido que ya no utilizará sus óvulos congelados.

Según la revista TVnotas, la actriz y cantante declaró que ya no quiere usarlos, y dijo al programa Chisme No Like:

“Estoy tranquila, todavía están ahí, pero no los usaré… Veré lo que voy a hacer, no se preocupen”.

Hace algunos años Seoane sorprendió a sus seguidores cuando reveló que congeló sus óvulos para aprovechar el momento en que se sentía lista para ser madre.

Ahora con 45 años Mariana declaró que ha renunciado a la idea de ser madre, y seguirá dedicada a su carrera.