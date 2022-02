Rupert Grint prepara nuevo proyecto con el creador de Servant

El actor fue contratado para protagonizar ‘Knock at the Cabin’, por el cineasta M. Night Shyamalan…

Después del éxito de la serie Servant, el ex actor de Harry Potter, Rupert Grint, volverá a trabajar con el cineasta M. Night Shyamalan en la próxima película del director.

Rupert fue contratado para protagonizar “Knock at the Cabin”, uniéndose así a Nikki Amuka-Bird, otra artista que ha trabajado con el cineasta en el pasado, en la película Old.

Las últimas incorporaciones al elenco fueron confirmadas por Deadline luego de que Dave Bautista se uniera a la película.

Todavía no hay muchos otros detalles sobre la producción, especialmente sobre la trama. Entre la única información disponible sobre la película estaba que se estrenará el 3 de febrero de 2023.

Si bien Rupert recibió elogios de la crítica por su último lanzamiento, Servant, con el que ganó el premio Hollywood Critics Award 2021 como actor de reparto destacado en una serie dramática de transmisión, Amuka disfrutó del éxito comercial con su última película, Old.