Sarah Kohan manda indirecta a Javier ‘Chicharito’ Hernández

Recientemente el futbolista de LA Galaxy se lució al lado de la influencer Caitlyn Chase, algo que incomodó a Kohan.

Sarah Kohan expresó una frase, la cual parece que va dirigida a Javier ‘Chicharito’ Hernández, después de que fue visto con la influencer Caitlyn Chase.

La modelo subió a Instagram una fotografía en blanco y negro, donde tiene la mano dentro de su pantalón, y escribió: “A veces la gente no entiende las promesas que hacen, cuando las hacen…” frase del escritor John Green en la novela ‘The fault in our stars’.

Con esto se despeja la posibilidad de una posible reconciliación de Sarah y Javier, quienes tienen dos hijos y tienen varios meses separados. El jugador del equipo LA Galaxy se vio muy feliz en el SoHo House junto a Caitlyn Chase, con quien compartió una increíble velada.

.