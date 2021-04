Aislinn Derbez estaría estrenando romance con influencer

Se han dado a conocer unas fotografías donde se puede ver a la hija de Eugenio Derbez acompañada de Jonathan Kubben.

Aislinn Derbez podría haber iniciado un nuevo romance, después de haberse divorciado de Mauricio Ochmann, según reveló una revista de espectáculos.

TV Notas dio a conocer unas fotografías donde se puede ver a la hija de Eugenio Derbez acompañada de Jonathan Kubben Quiñonez, un influencer y activista de origen belga-mexicano de 32 años.

Aislinn y Jonathan se conocieron después de que la actriz asistiera a unas conferencias motivacionales impartidas por Kubben, ahí nació una gran amistad ya que descubrieron que tienen muchas cosas en común.

Se dice que Jonathan ya habría conocido a la familia Derbez, pero todavía no se confirma una relación oficial entre Kubben y Aislinn y no dejan de ser rumores ya que la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto.