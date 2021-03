Peleas entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en reality show “fueron actuadas”

La hija de Eugenio Derbez ha dejado claro que no todo lo que ocurre en el programa son situaciones reales.

Aislinn Derbez confiesa que las peleas que protagonizó con Mauricio Ochmann en el reality ‘De viaje con los Derbez’ no fueron reales.

En su podcast ‘La magia del caos’, la hija de Eugenio Derbez tuvo como invitado a su hermano José Eduardo Derbez, quien mencionó que siempre le preguntan si las escenas del reality no eran actuadas: “Y yo les digo: ‘¿Qué no vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos”, entonces Aislinn tomó la palabra y desmintió a su hermano: “Espérate un momento, porque esas peleas sí fueron actuadas, es lo peor de todo. La única pelea que sale en la serie no fue real, nos obligaron a pelear”.

“Me decían: ‘enójate más’, pero yo no soy así, por eso me rehusé en la segunda temporada a fingir, porque luego me dicen que ando de loca y tóxica”, declaró la modelo y actriz.

Esta revelación de Aislinn desilusionó a los seguidores del reality, quienes siguieron con mucho interés cada capítulo, y de verdad creyeron que esas escenas fueron reales.