Manuel Mijares corige a su hija en medio a una entrevista

El cantante aclaró que Lucero Mijares aun no ha debutado como cantante, y que lo hará con su debido tiempo.

Manuel Mijares en plena entrevista corrige a su hija Lucerito, y aunque la gente ya conoce su hermosa voz y talento, el cantante aclara que no ha debutado oficialmente en el medio musical.

Mijares y su hija estuvieron en el programa de YouTube ‘Abre la caja de…’ con Isabel Lascuráin, quien le preguntó a la jovencita su experiencia por haber participado en un concurso en el que le ganó a Ángela Aguilar, Sarita Sosa y Mía Rubín. Lucerito dijo: “Sí, afortunadamente, estoy muy agradecida con la gente. El premio se llama Fans Choice Awards”.

Su papá la interrumpió así: “Pero todavía no hay debut, no es un lanzamiento, es lo que no ha entendido la gente. No te hemos lanzado al ruedo, no, no, no, eso es otra cosa. Primero que acabe de estudiar, que se prepare, que ella decida en su momento si sí quiere cantar o no. Que siga probando, pero realmente sus apariciones no han sido un lanzamiento”.

Lucerito Mijares ha cantado junto a su papá y también junto a su mamá Lucero, demostrando que tiene todo para iniciar una exitosa carrera en la música.