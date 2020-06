Según Yadhira Carrillo, Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado

La actriz asegura que el cantante tiene la intención de visitar a Collado en prisión.

Yadhira Carrillo revela que Julio Iglesias está ha estado muy al pendiente de la situación de su esposo Juan Collado, incluso reveló que el cantante tiene la intención de visitarlo en la prisión.

La actriz comentó a algunos medios que la abordaron fuera del Reclusorio Norte, donde se encuentra Collado: “Son como hermanos, se idolatran, se conocen muy bien. Julio todo el tiempo me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos. Son como nuestros hermanos de sangre, de alma. No se despega un solo segundo, desde un principio me dijo: ‘yo quiero ir al reclusorio a verlo, investígame si puedo pasar’, pero si viene Julio va a provocar una revolución ahí adentro, pero él está todos los días. Él está esperando la oportunidad para poder verlo”.

Julio Iglesias ha estado con Collado en importantes momentos, como en su boda con Yadhira en 2012, donde cantó también para ellos. En la fiesta de cumpleaños número 50 del abogado en Acapulco, donde también Julio estuvo presente. La última vez que se les vio públicamente juntos, fue en la boda de Mar, la hija de Collado, donde Julio acudió junto a su esposa Miranda, y cantó los emotivos temas ‘De niña a mujer’ y ‘Abrázame’.