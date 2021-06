Selena Gomez prepara serie para estrenarse en Hulu

La artista prestará su voz en una cinta animada, y actuará en la serie de suspenso ‘Only Murderes in the Building’.

Selena Gomez prepara el lanzamiento de dos nuevos proyectos, una cinta de dibujos animados en la que es productora, y una serie que se verá en la plataforma streaming Hulu.

Los fans de Selena podrán disfrutar de su talento en la próxima entrega de dibujos animados ‘Hotel Transilvania: Transformania’, en la que la artista nuevamente presta su voz a ‘Mavis’, la hija del vampiro Drácula, a quien da la voz Adam Sandler. En esta película, Selena forma parte del grupo de productores ejecutivos, cuyo objetivo es superar el éxito de la tercera saga, misma que recaudó 528 millones de dólares.

También Selena Gomez participa en la serie de suspenso ‘Only Murderes in the Building’, donde personifica a ‘Mabel’, donde comparte créditos con Steve Martin y Martin Short, cuyos personajes se ven envueltos en una trama cuyo origen es una muerte que tiene lugar en un edificio en Nueva York.

‘Only Murderes in the Building’ se estrena en Hulu este 31 de agosto, y en el otoño a través de Disney Plus.