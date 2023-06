Shakira revela detalles de su ‘complicada’ relación con Gerard Piqué durante juicio

La cantante afirmó que no esperaba que su relación con el jugador prosperara…

Shakira continúa enfrentando su proceso judicial en España, donde está acusada de fraude fiscal por un monto total de 12.371.197 euros , y en medio de toda esta situación legal, la cantante hizo algunas confesiones al juez del caso, mientras explicaba que no ha vivido en el país durante los años que se le imputan.

Según el diario ‘El País’, la colombiana justifica que en el momento en que le cobran los impuestos no tenía residencia en España porque no creía que su romance con el exjugador del Barcelona Gerard Piqué llegaría lejos.

“En 2011, cuando empecé a salir con él, apenas nos veíamos… Tiene 23 años, 10 años menos que yo. Futbolista, con fama de ‘playboy’. Estaba loco en ese momento. Ahora es un buen tipo, pero en ese momento estaba loco y yo no tenía garantías de que las cosas salieran bien o de que formáramos una familia”, dijo Shakira.

La artista señaló que no estaba en sus planes iniciales cambiar de país de residencia y mucho menos por amor.

“Era una relación muy incipiente y había mucha inseguridad de los dos lados. Nunca imaginé que viviría en este país por ese chico de barba que era increíble, pero mira, así fue”, declaró. «Nuestra relación fue muy turbulenta porque nuestras vidas profesionales no se mezclaban. Era como mezclar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que ceñirse a un horario. No nos entendíamos muy bien. Yo Espero que esto no se filtre a la prensa”, completó.

Shakira justifica uno de los días que estuvo en Barcelona cuando hizo escala en España solo para besar a su supuesto novio, antes de continuar con su viaje en su avión privado.

“Estábamos sobrevolando Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la agencia lo contará como un día en España”, justifica.

La cantante también manifestó en el proceso que trabajó 14 horas al día durante su primer embarazo, y que no quería que su hijo Milan naciera en España, sino en Estados Unidos, pero ese fue el motivo de una pelea con Piqué, porque él quería estar en el parto y no pudo por sus compromisos con el Barcelona.

“El hecho de que yo no viviera en España tiene mucho que ver con que la carrera de mi excompañero no era estable. Gerard tenía una relación muy complicada con el Barça. Con Guardiola [entrenador] tenía una relación súper tensa, de ‘o te vas o me voy’. Fue una situación que le hizo sufrir mucho”, dijo, confirmando que el jugador valoraba cambios profesionales como irse al Manchester United.

“Me compro casas donde voy y eso no significa un compromiso… Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona… Me gusta tener casas porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy para quedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas, es más cómodo y privado”, justifica.

Para explicar que no estaba en España en esos años, Shakira agregó: “Mi único vínculo era Gerard. Aquí solo tenía novio (…) Yo no quería venir a España. Es un país hermoso, pero no es el epicentro de la industria musical. Para mí estar en España es un gran sacrificio para mi éxito profesional, porque aquí no hay lo mejor en producción artística, que es en Estados Unidos”, afirmó.