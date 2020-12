Talina Fernández explica porque su nieta Paula se fue de su casa

La conductora de TV señaló que la joven se negaba a respetar las reglas de casa, y decisión salir de ella.

Talina Fernández revela el motivo por el que su nieta Paula ya no quiso estar en su casa, después de que circularon muchos rumores, entre ellos, que la conductora la había corrido.

Talina aclaró en el programa ‘Sale el sol’: “Las cosas de mi familia, se quedan con mi familia, lo malo es que de una cosa así de pequeña, los medios hacen una cosa así de grande. Yo quiero que en estas fechas haya armonía, reconciliación, paz, amor y unión”.

La conocida conductora explicó tembién en el programa de Mara Castañeda que Paula decidió irse porque no quiso acatar las condiciones que le impuso, ser localizable, que respetara horarios y que no anduviera en reuniones por causa de la pandemia, pues la ponía a ella también en riesgo. La jovencita de 18 años no quiso cumplirlas y decidió irse.

Paula publicó que era una ‘homeless’, algo que Talina desmintió: “Se fue a vivir con su hermana María, pero ella también le impuso reglas y pasó lo mismo”.

Talina también reveló que Ana Bárbara le compró a Paula un boleto de avión para que viajara a Los Ángeles con ella, fue a esperarla al aeropuerto el día y hora que supuestamente la chica llegaría, pero no llegó y Paula no tuvo la atención de avisarle que no iba a viajar.

Talina Fernández lamentó lo desorientada que está su nieta, y dijo “está muy dolida por la vida”. Confesó que le da tristeza que tanto ella como su hermano José Emilio no hayan tenido una familia estable al lado de su padre José María Fernándes ‘Pirru’, de quien reveló ya está terminando con su sexto matrimonio.