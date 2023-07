Taylor Swift prepara serie de televisión ‘metafemenista’

La cantante se reunió con la guionista Alice Birch para su nuevo proyecto…

Taylor Swift se está asociando con la guionista de ‘Succession’ Alice Birch para crear un programa de televisión «metafemenista», informa el diario The Sun.

Alice, quien también escribió el programa de televisión «Normal People», ya tuvo una reunión con la cantante de 33 años sobre el posible ‘nuevo guión’, según las fuentes.

«Taylor es una persona con múltiples talentos, y aunque su vida amorosa le ha dado diez álbumes número 1, también está en las primeras etapas de generar un nuevo programa de televisión… Taylor es increíblemente astuta y por su cabeza en un proyecto como este sería perfecto para ella», dijo una fuente a la publicación, y agregó que Taylor es una gran admiradora de Birch, de 36 años.

«Ella está encontrando emocionante la posibilidad de trabajar juntas», dice el informante, señalando que en esta etapa temprana las dos están «simplemente lanzando ideas» sobre el proyecto.

El año pasado, Taylor Swift reveló que había escrito un guión y estaba preparando su primer largometraje, y ese proyecto podría ir de la mano con Alice.

«Me gustaría seguir dando pequeños pasos y ahora estoy en un lugar donde el próximo paso de bebé no es un paso de bebé… Sería un compromiso hacer una película y me encantaría tener la oportunidad adecuada de hacerla más adelante, porque me encanta contar historias de esa manera», señaló la artista.