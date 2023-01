Titanic regresa a los cines por el 25º aniversario de su estreno

La película de 1997, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, ganó 11 premios Oscar…

Para conmemorar el aniversario número 25 del estreno de «Titanic«, de James Cameron, la película protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio volverá a exhibirse en algunos cines en febrero, confirmó la revista especializada «Premiere». Esta semana se anunció un nuevo tráiler y un nuevo póster, en honor a esta gran producción.

La película de 1997 ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para James Cameron, Mejor Fotografía, Mejor Edición de Película, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Sonido, Mejor Edición de Efectos de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Titanic fue una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Recaudó más de 2200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las cinco películas más exitosas de la historia.

Titanic returns to the big screen in 4K 3D for a limited time on February 10. pic.twitter.com/cuhO6dMQc7