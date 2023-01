Shakira lanza la tercera ‘bomba’ a Gerard Piqué

La cantante ya va a por la tercera canción en la que habla de su ruptura…

Tras hacerle una indirecta a su ex Gerard Piqué en su mensaje de Año Nuevo, Shakira vuelve a hacer referencia a la infidelidad que sufrió por parte del ex futbolista en su nueva colaboración musical con el DJ y productor argentino, Bizarrap. Los dos anunciaron su nueva canción, pero el tema se filtró de antemano a través de las redes sociales, y ahora los seguidores de la cantante colombiana analizan cada coro de la canción que contiene críticas directas al padre de sus hijos.

Y para promocionar la canción, un avión sobrevoló los cielos de Mar del Plata, Argentina, así como de Miami, con una pancarta que decía: «Una loba como yo, no está pa’tipos como tú».

Parte de la letra dice:

«Una loba como yo no es pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal…pique«

La reacción en Twitter llevó a Shakira y Piqué a convertirse en Trending Topic, con mensajes, a veces criticando a la cantante, a veces criticando a Piqué.

Un usuario comentó: «Con esta letra, nadie querrá ser el ex de Shakira».

«Ahora ha ido demasiado lejos», dijo otro.

“Shakira, ya supera a este hombre”, alertó un tercero.

«¿Qué siente Piqué por ser el hombre más repudiado del mundo?», preguntó otro usuario.

Esta ya es la tercera canción que utiliza Shakira para mencionar, aunque sea indirectamente, su separación de Gerard Piqué. El primero fue «Te Felicito», luego vino «Monotonía».