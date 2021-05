Tom Cruise puso en riesgo su vida en la escena más peligrosa de Mission Imposible 7

El actor hizo él mismo una escena que le hubiera costado la vida con el mínimo error.

Tom Cruise ha realizado muchas acrobacias que desafían a la muerte en su serie de películas Misión: Imposible. Pero en una entrevista reciente con Empire, el actor de 58 años dice que una secuencia en la séptima entrega de la próxima franquicia fue la más aterradora.

La escena de la secuela que se lanzará próximamente incluye una acrobacia en la que Ethan Hunt (Cruise) se lanza en paracaídas desde una motocicleta mientras se precipita por el borde de un acantilado.

Dirigida por el director Christopher McQuarrie, la elaborada secuencia de acción, dice Cruise a la revista, es lo más peligroso que ha hecho en su vida.

“Si el viento fuera demasiado fuerte, me sacaría de la rampa”, dice Cruise. “El helicóptero (filmando la escena) fue un problema porque no quería bajar por esa rampa a toda velocidad y ser golpeado por una piedra. O si salía de una forma extraña, no sabíamos qué iba a pasar con la moto. Tuve unos seis segundos una vez que salí de la rampa para tirar del paracaídas y no quería enredarme en la motocicleta. Si eso sucediera, no iba a terminar bien “.