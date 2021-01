Kanye West demanda a ex becario en US$500 mil

Ryan Inwards está siendo demadado por West por incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad al divulgar fotografías.

La marca de ropa de Kanye West está demandando a uno de sus ex pasantes por incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad.

Según la denuncia presentada en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, el pasante demandado, Ryan Inwards, estuvo con la firma el año pasado de febrero a verano, después de lo cual supuestamente había compartido fotos confidenciales de la marca en su cuenta de Instagram.

Según People, el contrato firmado por Inward también incluía una provisión de US$ 500,000 por daños y perjuicios, lo que significa que el ex pasante había acordado no compartir ninguna información confidencial sobre Yeezy en las redes sociales.

Además, se reveló en la denuncia que a Inward se le enviaron varias cartas de cese y desistimiento, pero continuó “publicando públicamente Materiales no autorizados en sitios de redes sociales”.

Además de los US$ 500,000 por incumplimiento de contrato, la compañía del rapero también busca daños punitivos, diciendo que el ex becario se había comportado de manera maliciosa.

–..–