Christian Nodal enfrenta dificultades económicas

Christian Nodal estaría atravesando una crisis financiera que le dificulta cumplir con la pensión de US$ 7 mil mensuales para su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu, según reveló Raúl de Molina en el programa «El Gordo y La Flaca».

El presentador afirmó que el cantante realiza “un esfuerzo extraordinario” para enviar esta cantidad todo mes, debido a una disminución en sus presentaciones y ganancias.

De Molina, quien asegura tener pruebas de la complicada situación económica del artista, no detalló las causas, pero señaló que el cantante no cuenta con los ingresos que el público percibe.

Además, aconsejó a Nodal mantener su carrera separada de la familia Aguilar, a pesar de su matrimonio con Ángela Aguilar, para evitar problemas adicionales.